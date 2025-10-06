Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Shampoos und Cremes

Pflege für Haut und Haar - Vorsicht bei diesen Inhaltsstoffen

Nach dem Eincremen ist die Haut plötzlich gereizt? Ein Shampoo trocknet die Kopfhaut aus? Manche Stoffe in Pflegeprodukten können mehr schaden als nützen - zumindest manchen Menschen. Ein Überblick.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 09:09 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden

Nicht nur bei empfindlicher Haut lohnt es sich, die Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten zu checken. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn​

Hannover. (dpa-tmn) Shampoos und Cremes versprechen so einiges: glänzendes Haar, langanhaltende Feuchtigkeit, geschmeidige Haut. Doch nicht alle Produkte eignen sich gleichermaßen für alle, denn Menschen haben unterschiedliche Haut- und Haartypen. Darauf weist die Apothekerkammer Niedersachsen hin. 

Zudem kann manches, was in Lotionen und Shampoos enthalten ist, der Haut mehr schaden