Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Schlaues Werkzeug

Foto-App am Mac - Vier Tipps für gut sortierte Bilder

Bilder am Computer sortieren ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja für jede Reise einen Ordner anlegen - oder? Apples Fotos-App hat da ein paar schlauere Werkzeuge für die eigene Fotosammlung. 

Alle Berge anzeigen? Einfach «Berge» ins Suchfeld schreiben. Die Fotos-App findet dann schon die meisten Bilder mit Bergen drauf und man kann mit Verschlagwortung oder Titeln beginnen. Foto: Till Simon Nagel/dpa-tmn

Hannover. (dpa-tmn) Viele Fotos, viel scrollen, oft wenig finden. Klingt bekannt? Wer viele Fotos macht und sie auf den Computer lädt, verliert schnell den Überblick. Mac-User haben von Haus aus Apples Fotos-App installiert. Während es deutlich mächtigere Bearbeitungs-Programme für Foto-Profis gibt, kann die Fotos-App eine Sache richtig gut: Bilder sortieren und