Zwar frisst die Revolution bisweilen ihre Kinder, doch irgendwann feiert offenbar alles ein Comeback. Denn nachdem der Nissan Leaf als Vorreiter der Elektrifizierung zwischenzeitlich von seinen neueren Konkurrenten aus China und Europa vom Markt verdrängt wurde, bringt der Hersteller den Pionier jetzt zurück.

Er soll bei uns ab dem kommenden Frühjahr ausgeliefert werden und dann bei knapp 37.000 Euro starten, teilt der Hersteller mit.

War der Nissan Leaf früher ein vergleichsweise konventioneller Kompakter mit Stupsnase und Steilheck, folgt er diesmal dem Trend zum schnittigen SUV und wird zum hochbeinigen Crossover-Coupé. Er misst laut Nissan 4,35 Meter, bietet fünf Plätze und hat 437 Liter Kofferraum.

Reichweiten von bis zu über 600 Kilometer

Es gibt ihn laut Nissan in zunächst zwei Versionen: Das Basismodell hat 130 kW/177 PS und bekommt einen 52 kWh großen Akku mit einer Ladeleistung von 105 kW und einer Normreichweite von 436 Kilometern. Alternativ montiert Nissan eine 160 kW/218 PS starke E-Maschine und einen 75 kWh-Akku. Der fährt mit 604 Kilometern nicht nur deutlich weiter, sondern lädt darüber hinaus auch mit bis zu 150 kW.