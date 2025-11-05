Mittwoch, 05. November 2025

Plus Richtig bauen

So schützen sich Bauherren vor Preisschwankungen

Falsche Planung, gestiegene Materialkosten, lückenhafte Verträge: Wer ein Haus baut, erlebt nicht selten teure Nachzahlungen. Das können Bauherren tun, um sich davor zu schützen. 

Nebulöse Zahlen? Wer verhindern möchte, dass die Kosten beim Bau explodieren, kann so manche Maßnahme dagegen ergreifen. Foto: Jan Woitas/dpa-tmn

Von Sandra Markert

Berlin. (dpa-tmn) Eine schlüsselfertige Immobilie zum Festpreis: Das klingt für viele Bauherren wie ein Rundum-sorglos-Paket. Ein Festpreis sei aber oft trügerisch, sagt Fachanwalt Tobias Hullermann von der Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltsverein. "Er garantiert nur dann Planungssicherheit, wenn der Bau in der vereinbarten Zeit der