Mit Körbchen, Röhrling und GPS auf Pilzsuche
Warum Plastiktüten für Pilze tabu sind und welche Tricks helfen, gute Fundstellen wiederzufinden – die wichtigsten Regeln für eine sichere und erfolgreiche Pilzsuche im Frühherbst.
Von Claudia Wittke-Gaida
Berlin. (dpa-tmn) Die Tage werden kürzer und feuchter, bei dennoch milden Temperaturen: Manche sagen, dass Schönste am Herbst sei das Sprießen der Pilze. Wer als Anfänger im Wald auf die Suche geht, sollte ein paar goldene Regeln kennen. Naturschutzbund (Nabu) und WWF verraten sie.
Wer sich (noch) nicht so gut auskennt: Nur Röhrlinge