Plus Phishing

Drei Tipps für mehr Sicherheit im Mail-Postfach

Zeitdruck, komische Rechnungen oder unbekannte Anhänge? Warum clevere Tricks der Betrüger immer noch viele täuschen – und wie man sich mit einfachen Mitteln besser schützen kann.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 09:04 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden

Kann diese Mail echt sein? Mit etwas Ruhe erkennt man meist schon die Warnsignale, die auf eine Phishing-Mail hindeuten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin.(dpa-tmn) Phishing ist leider ein Teil des digitalen Lebens - so wie Katzenvideos oder Social Media. Und doch erreichen die Absender der Schnüffel-Mails häufig ihr Ziel und können Benutzerdaten ausspionieren. Auch vermeintlich digital fitte junge Leute sind hier nicht immun, wie eine aktuelle Yougov-Umfrage im Auftrag der Initiative Sicher Handeln (ISH) zeigt. Rund jeder Zweite (49