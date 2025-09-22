Kehl/Berlin. (dpa-tmn) Bei herkömmlichen SEPA-Überweisungen dauert es mitunter, bis es das Geld vom Sender zum Empfänger geschafft hat. Das kann nervig sein, zum Beispiel wenn einem am Freitagabend auffällt, dass man noch eine dringende Rechnung begleichen muss und das Wochenende den Prozess verlangsamt.

Mit Echtzeitüberweisungen hingegen lässt sich Geld in Sekundenschnelle