Echtzeitüberweisung, Empfängerüberprüfung
Zum 9. Oktober kommen auf Bankkunden zwei wesentliche Neuerungen zu: Geld kann dann in Echtzeit überwiesen werden, und Banken überprüfen bei Überweisungen den Empfänger. Was Sie dazu wissen müssen.
Kehl/Berlin. (dpa-tmn) Bei herkömmlichen SEPA-Überweisungen dauert es mitunter, bis es das Geld vom Sender zum Empfänger geschafft hat. Das kann nervig sein, zum Beispiel wenn einem am Freitagabend auffällt, dass man noch eine dringende Rechnung begleichen muss und das Wochenende den Prozess verlangsamt.
Mit Echtzeitüberweisungen hingegen lässt sich Geld in Sekundenschnelle