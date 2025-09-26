Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Nachteil oder nicht?

Mit Begleitung zum Renten-Gutachten

Wer sich einer medizinischen Begutachtung unterziehen muss, fühlt sich mit Begleitperson womöglich wohler. Doch wird das Gutachten dadurch weniger verlässlich? Nicht in jedem Fall, zeigt ein Urteil. 

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 10:11 Uhr 1 Minute, 10 Sekunden
Haben Betroffene das Recht, bei einer ärztlichen Begutachtung eine Vertrauensperson mitzunehmen? Ein Gericht entschied das nun. Foto: Stefan Puchner/dpa-tmn

Stuttgart/Berlin. (dpa-tmn) Beantragt jemand Erwerbsminderungsrente, dann werden in der Regel medizinische Gutachten erstellt. So lässt die Rentenversicherung prüfen, inwieweit die Person noch erwerbsfähig ist - und das Ergebnis entscheidet oft, ob der Antrag bewilligt wird oder nicht. 

Wer bei einer solchen medizinischen Begutachtung eine Begleitperson dabei hat, darf