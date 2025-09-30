Berlin. (dpa-tmn) Nach einem langen Tag die Schuhe auszuziehen, kann schnell zur Geruchsprobe werden. Denn unsere Füße schwitzen stärker, als viele denken – im Laufe eines Tages kommt schnell die Menge eines kleinen Schnapsglases zusammen. Wird diese Feuchtigkeit nicht abtransportiert, staut sie sich im Inneren des Schuhs. Dort finden Bakterien und Pilze ideale Bedingungen, die den typischen