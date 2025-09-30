Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Müffelalarm?

Das hilft bei stinkenden Schuhen

Zitronenscheiben im Schuh, Zedernholzspanner oder doch der Gefrierschrank? Mit einfachen Tricks und der richtigen Pflege bleibt der Schuhschrank garantiert müffelfrei.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 11:16 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden

Alarmstufe Rot: Wenn Schuhe anfangen zu müffeln, helfen ein paar einfache Tricks. Aber auch schon vorher kann man etwas gegen unangenehmen Schuhgeruch tun. (zu dpa: «Müffelalarm? Das hilft bei stinkenden Schuhen») Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Nach einem langen Tag die Schuhe auszuziehen, kann schnell zur Geruchsprobe werden. Denn unsere Füße schwitzen stärker, als viele denken – im Laufe eines Tages kommt schnell die Menge eines kleinen Schnapsglases zusammen. Wird diese Feuchtigkeit nicht abtransportiert, staut sie sich im Inneren des Schuhs. Dort finden Bakterien und Pilze ideale Bedingungen, die den typischen