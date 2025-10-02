Berlin. (dpa-tmn) Drüber, drauf, rein - solche Kopfhörer kennen die meisten. Es geht aber auch anders, als Ring, der sich um die Ohrmuschel legt. Ein ungewöhnliches Format, das unter anderem Motorola mit den Moto Buds Loop bringt. Knapp 150 Euro kosten die "Kopfhörerchen", die definitiv auch ein Lifestyle-Objekt sind. Form und Funktion folgen hier einander nicht unbedingt.