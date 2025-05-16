Noch ein Jahr mit Windows 10?
Microsoft stellt den Support für Windows 10 Mitte Oktober ein - eigentlich. Was das bedeutet - und was Sie jetzt oder später zum Wechsel auf Windows 11 oder ein anderes Betriebssystem wissen müssen.
Von Dirk Averesch
Berlin. (dpa-tmn) Im Sommer 2015 erblickte Windows 10 das Licht der Welt. Nun, ein gutes Jahrzehnt später, zieht Microsoft langsam den Stecker: Am 14. Oktober wird der Softwarekonzern den regulären Support für das Betriebssystem einstellen. Funktionsupdates wird es von diesem Zeitpunkt an nicht mehr geben, Sicherheitsupdates nur unter bestimmten