Mittwoch, 08. Oktober 2025

Microsoft stellt den Support für Windows 10 Mitte Oktober ein - eigentlich. Was das bedeutet - und was Sie jetzt oder später zum Wechsel auf Windows 11 oder ein anderes Betriebssystem wissen müssen.

16.05.2025 UPDATE: 30.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 55 Sekunden
Vertrauter Anblick, der bei vielen bald Geschichte sein wird: Windows 10 wird im Herbst ausgemustert. Foto: Robert Günther/dpa-tmn​

Von Dirk Averesch

Berlin. (dpa-tmn) Im Sommer 2015 erblickte Windows 10 das Licht der Welt. Nun, ein gutes Jahrzehnt später, zieht Microsoft langsam den Stecker: Am 14. Oktober wird der Softwarekonzern den regulären Support für das Betriebssystem einstellen. Funktionsupdates wird es von diesem Zeitpunkt an nicht mehr geben, Sicherheitsupdates nur unter bestimmten