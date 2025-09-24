Tipps für die Gehaltsverhandlung
Wer den Job wechselt, kann gehaltlich aufsteigen. Aber was, wenn man im selben Unternehmen mehr Geld verdienen will? Tipps für den richtigen Zeitpunkt und die richtige Zahl.
Ottersberg. (dpa-tmn) Mehr Gehalt verhandeln, das geht auch, wenn man im gleichen Job bleibt. Steigt der Lohn nicht automatisch durch Tarifvertrag oder betriebliche Regelung, müssen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das Thema von sich aus auf den Tisch bringen. Doch wann und wie geht das am besten?
Der richtige Zeitpunkt
Wer gerade neu in