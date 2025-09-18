Das kleine Einmaleins der Rasenpflege im Herbst
Wie bleibt der Rasen auch nach dem Sommer kräftig? Tipps zum Mähen, Düngen und Wässern, damit die Grasfläche fit in den Winter startet.
Von Dorothee Waechter
Dortmund/Bad Honnef. (dpa-tmn) Der Rasen in Garten und Vorgarten hat in den Sommermonaten Federn gelassen. Starke Sonnenstrahlung, Trockenheit und Nutzung der Fläche zum Spielen oder Feiern hat der Grasnarbe zugesetzt. Braune Stellen und Lücken prägen das Bild.
In der Übergangszeit bis zum Winter lohnt es sich, die Fläche wieder in Schuss zu bringen. So ist