Bei Versprechen im Netz wachsam sein
Sucht man im Internet nach guten Angeboten zur Geldanlage, wird man schnell fündig. Doch nicht alle von ihnen sind seriös - und die betrügerischen nicht immer leicht zu erkennen. Wie vorgehen?
Kehl. (dpa-tmn) Wer im Netz auf Finanzvermittlungsportalen unterwegs ist, muss vorsichtig sein. Denn nicht immer sind sie seriös. Betrüger können Webseiten erstellen, die hochprofessionell aussehen, in Wahrheit aber nur Teil der Betrugsmasche sind.
Wer anlegen will, sollte sich nicht blenden lassen und besser alle Möglichkeiten nutzen, die Seriosität des Angebots zu überprüfen. Das