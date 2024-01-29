Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Lukrative Geldanlage?

Bei Versprechen im Netz wachsam sein

Sucht man im Internet nach guten Angeboten zur Geldanlage, wird man schnell fündig. Doch nicht alle von ihnen sind seriös - und die betrügerischen nicht immer leicht zu erkennen. Wie vorgehen?

29.01.2024 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Zu schön, um wahr zu sein: Wenn Anlagen maximale Renditen bei minimalen Risiken versprechen, sollten Verbraucher skeptisch sein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Kehl. (dpa-tmn) Wer im Netz auf Finanzvermittlungsportalen unterwegs ist, muss vorsichtig sein. Denn nicht immer sind sie seriös. Betrüger können Webseiten erstellen, die hochprofessionell aussehen, in Wahrheit aber nur Teil der Betrugsmasche sind.

Wer anlegen will, sollte sich nicht blenden lassen und besser alle Möglichkeiten nutzen, die Seriosität des Angebots zu überprüfen. Das