Kehl/Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Wenn ältere Menschen Opfer von sexualisierter Gewalt werden, bleibt das nach Einschätzung eines Experten oft im Verborgenen. "Es gibt ein extrem großes Dunkelfeld", sagte Dominik Gerstner von der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. "Sexualisierte Gewalt ist vermutlich die am meisten versteckte Form von Gewalt gegen ältere Menschen."

