Dienstag, 19. August 2025

Plus Kriminalität

Sexualisierte Gewalt im Alter kommt oft nicht ans Licht

Eine 84-Jährige wird Opfer eines Sexual- und Tötungsdelikts. Das Schicksal der Seniorin erschüttert weit über Kehl hinaus. Es geht um ein Tabuthema, das genaues Hinschauen erfordert.

16.08.2025 UPDATE: 19.08.2025 11:00 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Senioren
Auch aus Scham zeigen älteren Menschen sexualisierte Gewalt nicht immer an. (Symbolbild)

Kehl/Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Wenn ältere Menschen Opfer von sexualisierter Gewalt werden, bleibt das nach Einschätzung eines Experten oft im Verborgenen. "Es gibt ein extrem großes Dunkelfeld", sagte Dominik Gerstner von der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. "Sexualisierte Gewalt ist vermutlich die am meisten versteckte Form von Gewalt gegen ältere Menschen."

In Kehl

