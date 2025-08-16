Sexualisierte Gewalt im Alter kommt oft nicht ans Licht
Eine 84-Jährige wird Opfer eines Sexual- und Tötungsdelikts. Das Schicksal der Seniorin erschüttert weit über Kehl hinaus. Es geht um ein Tabuthema, das genaues Hinschauen erfordert.
Kehl/Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Wenn ältere Menschen Opfer von sexualisierter Gewalt werden, bleibt das nach Einschätzung eines Experten oft im Verborgenen. "Es gibt ein extrem großes Dunkelfeld", sagte Dominik Gerstner von der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. "Sexualisierte Gewalt ist vermutlich die am meisten versteckte Form von Gewalt gegen ältere Menschen."
In Kehl
