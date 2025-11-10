Montag, 10. November 2025

Verbraucher
alles aus Verbraucher
Plus Finanzielle Absicherung
10:00 Uhr

Worauf Verbraucher bei einer Risikolebensversicherung achten sollten

Wer Hinterbliebene absichern möchte, sollte die passende Risikolebensversicherung wählen. Worauf es bei Summe, Laufzeit und Gesundheitsfragen ankommt.

Plus Finanzielle Absicherung
10:00 Uhr

Worauf Verbraucher bei einer Risikolebensversicherung achten sollten

Wer Hinterbliebene absichern möchte, sollte die passende Risikolebensversicherung wählen. Worauf es bei Summe, Laufzeit und Gesundheitsfragen ankommt.

"Black Friday"
08:50 Uhr

Bei Weihnachtseinkäufen nicht auf Fake-Shops hereinfallen

"Black Friday" und die Suche nach Weihnachtsgeschenken: Bestellen von der Couch aus geht einfach, wird aber teuer, wenn Sie einem Fake-Shop auf den Leim gehen. So können Sie diese enttarnen.

"Black Friday"
08:50 Uhr

Bei Weihnachtseinkäufen nicht auf Fake-Shops hereinfallen

"Black Friday" und die Suche nach Weihnachtsgeschenken: Bestellen von der Couch aus geht einfach, wird aber teuer, wenn Sie einem Fake-Shop auf den Leim gehen. So können Sie diese enttarnen.

Reise
alles aus Reise
Meist gelesen
Lange unentdeckt
08:39 Uhr

Habe ich Diabetes? - Wie man der Erkrankung auf die Spur kommt

Ein Typ-2-Diabetes bleibt oft jahrelang unentdeckt - auch weil er sich längst nicht immer klassisch durch enormen Durst und häufiges Wasserlassen bemerkbar macht. Wissenswertes zur Früherkennung.

Lange unentdeckt
08:39 Uhr

Habe ich Diabetes? - Wie man der Erkrankung auf die Spur kommt

Ein Typ-2-Diabetes bleibt oft jahrelang unentdeckt - auch weil er sich längst nicht immer klassisch durch enormen Durst und häufiges Wasserlassen bemerkbar macht. Wissenswertes zur Früherkennung.

Feiertage allein?
08:38 Uhr

Wie Sie Weihnachten zu Ihrem Fest machen

Die Familie unterm Baum: das ist das klassische Bild, das wir mit Weihnachten verbinden. Geht es auch allein? Ob unfreiwillig oder selbst gewählt: So lassen sich die Feiertage individuell gestalten.

Feiertage allein?
08:38 Uhr

Wie Sie Weihnachten zu Ihrem Fest machen

Die Familie unterm Baum: das ist das klassische Bild, das wir mit Weihnachten verbinden. Geht es auch allein? Ob unfreiwillig oder selbst gewählt: So lassen sich die Feiertage individuell gestalten.

Plus Ein Drink zu viel?
09:41 Uhr

Wie man einen Kater in den Griff bekommt

Weihnachtsfeier, Geburtstag, Karneval: Alles Anlässe, bei denen es feuchtfröhlich zugeht. Wer es mit Bier, Wein und Shots übertreibt, muss sich am nächsten Tag mit einem Kater herumschlagen. Was tun?

Plus Ein Drink zu viel?
09:41 Uhr

Wie man einen Kater in den Griff bekommt

Weihnachtsfeier, Geburtstag, Karneval: Alles Anlässe, bei denen es feuchtfröhlich zugeht. Wer es mit Bier, Wein und Shots übertreibt, muss sich am nächsten Tag mit einem Kater herumschlagen. Was tun?

Mobilität
alles aus Mobilität
Plus Automodelle
09:31 Uhr

Ihren Traumwagen können Sie sich klemmen

Immer mehr Automodelle lassen sich aus Klemmbausteinen bauen. Die Bausätze werden zusehends komplexer, größer und teurer. Kein Wunder, dass die Kunden oft Erwachsene sind und eher sammeln als spielen.

Plus Automodelle
09:31 Uhr

Ihren Traumwagen können Sie sich klemmen

Immer mehr Automodelle lassen sich aus Klemmbausteinen bauen. Die Bausätze werden zusehends komplexer, größer und teurer. Kein Wunder, dass die Kunden oft Erwachsene sind und eher sammeln als spielen.

Plus Eingestellt und abgehängt
10:07 Uhr

Der Nissan Micra beim Tüv

Ein kleiner Klassiker mit Krankheiten: Das als Verbrenner eingestellte japanische Kleinwagenmodell zählt beim Tüv zu den Sorgenkindern. Seine Qualitäten hat der Micra dennoch. Was muss man wissen?

Plus Eingestellt und abgehängt
10:07 Uhr

Der Nissan Micra beim Tüv

Ein kleiner Klassiker mit Krankheiten: Das als Verbrenner eingestellte japanische Kleinwagenmodell zählt beim Tüv zu den Sorgenkindern. Seine Qualitäten hat der Micra dennoch. Was muss man wissen?

Plus 2026 kommt Denza
10:02 Uhr

BYD bringt Luxusableger Denza mit vier Modellen nach Europa

Weltweit sind sie schon die Nummer Eins unter den elektrifizierten Anbietern. Doch jetzt will BYD auch die europäische Oberklasse erobern und lanciert dafür eine weitere Marke: 2026 kommt Denza.

Plus 2026 kommt Denza
10:02 Uhr

BYD bringt Luxusableger Denza mit vier Modellen nach Europa

Weltweit sind sie schon die Nummer Eins unter den elektrifizierten Anbietern. Doch jetzt will BYD auch die europäische Oberklasse erobern und lanciert dafür eine weitere Marke: 2026 kommt Denza.

Lifehacks

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Essen & Trinken
alles aus Essen & Trinken
Plus Mit Dattel, Apfel & Co.
10:06 Uhr

So klappt Backen (fast) ohne Zucker

Kekse und Torten ohne Haushaltszucker? Es gibt Alternativen zu der süchtig machenden Zutat - und die schmecken überraschend süß. Mit welchen Tricks sie funktionieren, erklären Expertinnen.

Plus Mit Dattel, Apfel & Co.
10:06 Uhr

So klappt Backen (fast) ohne Zucker

Kekse und Torten ohne Haushaltszucker? Es gibt Alternativen zu der süchtig machenden Zutat - und die schmecken überraschend süß. Mit welchen Tricks sie funktionieren, erklären Expertinnen.

Mit Dattel, Apfel & Co.
10:07 Uhr

Versunkener Apfelkuchen - Für die Süße sorgt nur Dattelpaste

Apfelkuchen kann man auch ohne Haushaltszucker zubereiten. Für die Süße in dem Gebäck sorgen getrocknete Datteln. Susann Kreihe, Rezept- und Kochbuchautorin in Augsburg, erklärt, wie es geht.

Mit Dattel, Apfel & Co.
10:07 Uhr

Versunkener Apfelkuchen - Für die Süße sorgt nur Dattelpaste

Apfelkuchen kann man auch ohne Haushaltszucker zubereiten. Für die Süße in dem Gebäck sorgen getrocknete Datteln. Susann Kreihe, Rezept- und Kochbuchautorin in Augsburg, erklärt, wie es geht.

Plus Gute Qualität erkennen
10:30 Uhr

Lust auf Gänsebraten? - Tipps für den Kauf

Gans kann in diesem Jahr teuer werden: Besonders bei Importware steigen die Preise - auch wegen der Vogelgrippe. Doch nicht nur der Preis zählt. So erkennen Sie gute Qualität.

Plus Gute Qualität erkennen
10:30 Uhr

Lust auf Gänsebraten? - Tipps für den Kauf

Gans kann in diesem Jahr teuer werden: Besonders bei Importware steigen die Preise - auch wegen der Vogelgrippe. Doch nicht nur der Preis zählt. So erkennen Sie gute Qualität.

-

-

Gesundheit
alles aus Gesundheit
Plus Ein Drink zu viel?
09:41 Uhr

Wie man einen Kater in den Griff bekommt

Weihnachtsfeier, Geburtstag, Karneval: Alles Anlässe, bei denen es feuchtfröhlich zugeht. Wer es mit Bier, Wein und Shots übertreibt, muss sich am nächsten Tag mit einem Kater herumschlagen. Was tun?

Plus Ein Drink zu viel?
09:41 Uhr

Wie man einen Kater in den Griff bekommt

Weihnachtsfeier, Geburtstag, Karneval: Alles Anlässe, bei denen es feuchtfröhlich zugeht. Wer es mit Bier, Wein und Shots übertreibt, muss sich am nächsten Tag mit einem Kater herumschlagen. Was tun?

Nicht nur ein Drink zu viel?
09:41 Uhr

So handelt man bei einer Alkoholvergiftung richtig

Alkohol ist ein Zellgift: Nehmen wir innerhalb kurzer Zeit viel davon zu uns, droht eine akute Alkoholvergiftung - und damit ein böses Partynacht-Ende. Wie Freundinnen und Freunde richtig helfen.

Nicht nur ein Drink zu viel?
09:41 Uhr

So handelt man bei einer Alkoholvergiftung richtig

Alkohol ist ein Zellgift: Nehmen wir innerhalb kurzer Zeit viel davon zu uns, droht eine akute Alkoholvergiftung - und damit ein böses Partynacht-Ende. Wie Freundinnen und Freunde richtig helfen.

Soziales & Medien
alles aus Soziales & Medien
Feiertage allein?
08:38 Uhr

Wie Sie Weihnachten zu Ihrem Fest machen

Die Familie unterm Baum: das ist das klassische Bild, das wir mit Weihnachten verbinden. Geht es auch allein? Ob unfreiwillig oder selbst gewählt: So lassen sich die Feiertage individuell gestalten.

Feiertage allein?
08:38 Uhr

Wie Sie Weihnachten zu Ihrem Fest machen

Die Familie unterm Baum: das ist das klassische Bild, das wir mit Weihnachten verbinden. Geht es auch allein? Ob unfreiwillig oder selbst gewählt: So lassen sich die Feiertage individuell gestalten.

Haus & Natur
alles aus Haus & Natur

-

-

Ausbildung & Beruf
alles aus Ausbildung & Beruf