Lange unentdeckt 08:39 Uhr

Habe ich Diabetes? - Wie man der Erkrankung auf die Spur kommt

Ein Typ-2-Diabetes bleibt oft jahrelang unentdeckt - auch weil er sich längst nicht immer klassisch durch enormen Durst und häufiges Wasserlassen bemerkbar macht. Wissenswertes zur Früherkennung.