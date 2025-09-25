Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Kellerdecke dämmen

Gegen kalte Füße und hohe Heizkosten

Die Fassade dämmen, Fenster tauschen und das Dach sanieren: Solche Maßnahmen haben einen großen Effekt, wenn man Heizkosten sparen will. Aber sie sind teuer und aufwendig. Was man noch machen kann.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 09:35 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden

Heizkosten sparen: Die Dämmung der Kellerdecke ist eine kostengünstige Maßnahme. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Kein Budget für aufwendige Sanierungsmaßnahmen wie einen Fenstertausch oder eine neue Fassadendämmung? Wer dennoch Heizkosten sparen will, sollte sich die Kellerdecke genauer anschauen.

Ist die nicht isoliert und der Keller unbeheizt, können Bauherren dort ansetzen und die Kellerdecke dämmen. Der energetische Effekt dieser Maßnahme sei zwar überschaubar. "Doch auch die