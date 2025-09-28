Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Internet-Phänomen

Netztrend - Hunderte essen gemeinsam Pudding mit Gabel

Pudding mit der Gabel essen – klingt verrückt? In Hannover treffen sich über 1.000 Menschen, um das gemeinsam zu tun. Was steckt hinter dem Social-Media-Trend? Und was verrät er über die Generation Z?

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 17:23 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Gen Z bricht beim Puddingessen mit Konventionen: Statt eines Löffels benutzen sie eine Gabel. (Symbolbild)

Hannover (dpa) - Absurdes Theater - oder einfach lecker, aber schwer zu essen? In Hannover haben sich am Sonntag mehr als 1.000 junge Menschen zum gemeinsamen Puddingessen getroffen - und zwar mit der Gabel statt mit dem Löffel. Was sich nach einer absurden Idee anhört, ist in den sozialen Medien ein Trend, der viele Anhänger findet. Dabei kommen vorrangig junge Menschen zusammen und stochern