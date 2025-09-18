Neuer Familienhund - Nicht nur Quell der Freude
Sie sind so süß und für Kinder ist das doch schön - oder? Kommt ein Hundewelpe in die Familie, ist das meist ein Quell der Freude. Aber auch eine weitere Belastung - vor allem für Frauen.
London/Bonn. (dpa) Viele angehende Hundebesitzer erwarten von der Aufnahme eines Hundewelpen vor allem Freude und Spaß. Doch das Kümmern um den kleinen Zögling kann belastend sein, wie eine Umfrage bestätigt. Viele Halter empfänden das Leben mit Hund als belastender als erwartet - und selbst Kinder seien nicht immer glücklich mit dem neuen Haustier, berichtet ein Forscherteam