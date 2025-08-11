Montag, 11. August 2025

zurück
Plus Historischer Fund

Kampf um die (Brat)Wurst? - Forscher finden uralte Urkunde

Bislang schmückt sich ein Lokal in Regensburg als "Älteste Bratwurststube der Welt". Nun muss die Historie wohl umgeschrieben werden: Erfurter Forscher haben eine deutlich ältere Urkunde gefunden.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 08:03 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Thüringer Rostbratwurst
Wann und wo gab es die erste Bratwurst? Eine Urkunde könnte darüber Aufschluss geben. (Archivbild)

Erfurt/Regensburg (dpa) - Erfurter Forscher wollen den bislang ältesten Nachweis für einen Bratwurststand gefunden haben. In einer Urkunde von 1269 sei von einer Hütte und einem Bräter an der bekannten Krämerbrücke die Rede, sagen der Projektleiter Welterbe der Thüringer Landeshauptstadt, Martin Sladeczek, und der emeritierte Historiker Karl Heinemeyer. Die Urkunde sei durch Zufall bei

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote