Hamburg. (dpa-tmn) Das Laub fällt, es wird kühler und die Tage kürzer: Im Herbst beginnen Igel, Vögel und Insekten sich auf den Winter vorzubereiten. Sie suchen nach Nahrung und Unterschlüpfen. Garten- und Balkonbesitzer können ihnen mit einfachen Maßnahmen dabei helfen.

Laubhaufen als Unterschlupf

Herabgefallenes Laub sollte man nicht komplett entfernen,