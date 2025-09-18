Wie finde ich meinen eigenen Modestil?
Kleidung zu finden, die den eigenen Charakter unterstreicht, ist ein Prozess. Doch bei der Fülle an Angeboten ist das oft gar nicht so einfach. Wie man Kleidung findet, die wirklich zu einem passt.
München/Berlin. (dpa-tmn) Ob sportlich, minimalistisch, romantisch oder extravagant: Einen eigenen Modestil zu finden, ist für viele Menschen eine Herausforderung. Denn mit ständig wechselnden Trends, der Flut an Angeboten durch Fast Fashion und unzähligen Vorbildern auf Social Media ist der Markt der Möglichkeiten nahezu grenzenlos.
Ein eigener Stil bedeute vor allem, sich in seiner