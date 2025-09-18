Mittwoch, 08. Oktober 2025

Wie finde ich meinen eigenen Modestil?

Kleidung zu finden, die den eigenen Charakter unterstreicht, ist ein Prozess. Doch bei der Fülle an Angeboten ist das oft gar nicht so einfach. Wie man Kleidung findet, die wirklich zu einem passt.

18.09.2025
Wie finde ich meinen eigenen Mode-Stil? Mit diesen Tipps entwickelt man seine persönliche «Stil-DNA». Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

München/Berlin. (dpa-tmn) Ob sportlich, minimalistisch, romantisch oder extravagant: Einen eigenen Modestil zu finden, ist für viele Menschen eine Herausforderung. Denn mit ständig wechselnden Trends, der Flut an Angeboten durch Fast Fashion und unzähligen Vorbildern auf Social Media ist der Markt der Möglichkeiten nahezu grenzenlos.

Ein eigener Stil bedeute vor allem, sich in seiner