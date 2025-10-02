Berlin. (dpa-tmn) Ist ein unbeheizter Keller warm? Das könnte ein Hinweis auf Sparpotenzial bei den Heizkosten sein. Denn dann geht über ungedämmte Heizrohre und Warmwasserleitungen Wärme verloren. Darauf macht "Finanztip" aufmerksam.

Um das mal in Zahlen auszudrücken:

Über ungedämmte Leitungen gehen laut der Beratungsplattform co2online pro Jahr und Meter bis zu 265