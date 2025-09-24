Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Handyortung

"Mobitracker" - Kein Ortungsdienst, sondern Abofalle

Eine vermeintliche Handyortung entpuppt sich als teure Abofalle: Wie Betroffene in dieser Situation reagieren sollten und worauf Verbraucherschützer noch hinweisen. 

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 08:22 Uhr 1 Minute, 17 Sekunden
Wer sein Handy verliert, möchte es schnellstmöglich wiederbekommen. Das nutzen Betrüger im Internet aus. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Wien/Berlin. (dpa-tmn) Auf verzweifelte Menschen, denen ihr Smartphone abhandengekommen ist, hat es eine Betrugsseite namens "Mobitracker" abgesehen. Wer etwa über Suchmaschinen auf die Seite kommt und dort seine Handynummer eingibt, dem wird eine erfolgreiche Ortung des Geräts vorgegaukelt, warnt das Verbraucherschutzportal "Watchlist Internet".

Für nur wenige Cent soll man