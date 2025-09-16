Pilze im Ofen oder in der Luft trocknen
Pilze gesammelt und keine Ahnung, wie sie lange frisch bleiben - falls man sie nicht gleich verwendet? Mit drei einfachen Methoden lassen sich Wald- und Zuchtpilze monatelang haltbar machen.
Hamburg. (dpa-tmn) Wer mehr Pilze gesammelt hat, als er mit einem Ma(h)l "verputzen" kann oder es nicht schafft, sie sofort zu verarbeiten, kann sie trocknen. Dazu eignen sich vor allem Butterpilze, Maronen, Rotkappen oder Steinpilze aus dem Wald, aber auch gekaufte Champignons. Pfifferlinge dagegen taugen zum Trocknen nicht, da sie dabei ledrig-zäh werden und ihr Aroma verlieren.
Um