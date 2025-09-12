Von Christina Bachmann

Münster. (dpa-tmn) Auf der Linie bleiben und den Stift richtig halten - schreiben will gelernt sein. Nicht wenige Kinder verdrehen die Augen und fragen vielleicht stöhnend, warum sie überhaupt noch mit der Hand schreiben müssen, wenn man doch alles ins Handy eintippen oder diktieren kann.

Tatsächlich ist darüber im Zuge der