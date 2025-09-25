Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Glänzende Haare ohne Gelbstich?

Was taugen Silbershampoos

Ein Gelbstich im Haar kann nach dem Färben oder mit zunehmendem Alter schnell zum Ärgernis werden. Viele greifen dann zu Silbershampoos. Doch ein Test zeigt: Nicht alle halten, was sie versprechen.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 14:00 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden

Wie gut helfen Silbershampoos gegen Gelbstich in den Haaren? Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Ob frisch blondiertes, ergrautes oder weißes Haar: Viele kennen den unerwünschten Gelbstich, der in solchen Haaren auftreten kann. Silbershampoos sollen da Abhilfe schaffen - und zwar mit Hilfe violetter Farbpigmente, die nach dem Prinzip der Farbenlehre gelbliche Reflexe neutralisieren. Aber halten die Produkte, was sie versprechen?

Die Zeitschrift "Öko-Test" hat 20