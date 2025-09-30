Von Claudia Wittke-Gaida

München. (dpa-tmn) "Gesund ernähren ist mir zu aufwendig - dafür habe ich keine Zeit. Denn bei mir muss es abends schnell gehen": Das ist eine gängige Begründung von Leuten, die auf Fast Food setzen oder das Zubereiten mittels vermeintlich fixer Fertiggerichte bevorzugen. Ist da was dran?

Anja Schwengel-Exner sieht es anders: "Ich habe keine Zeit für