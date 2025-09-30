Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Gesund kochen

Keine Zeit gesund zu essen? - Expertin räumt mit Ausrede auf

Schnelle Salate, knusprige Kichererbsen und clevere Pasta-Tricks: Ein paar Tricks vom Profi, wie man auch mit wenig Zeit gesund kocht.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 08:10 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Was wollen wir kochen? Damit nicht immer wieder das gleiche Essen auf dem Tisch steht, ist gute Planung gefragt. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​
Interview
Interview
Anja Schwengel-Exner

... ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern.

Von Claudia Wittke-Gaida

München. (dpa-tmn) "Gesund ernähren ist mir zu aufwendig - dafür habe ich keine Zeit. Denn bei mir muss es abends schnell gehen": Das ist eine gängige Begründung von Leuten, die auf Fast Food setzen oder das Zubereiten mittels vermeintlich fixer Fertiggerichte bevorzugen. Ist da was dran? 

Anja Schwengel-Exner sieht es anders: "Ich habe keine Zeit für