Genesis bittet zum Sport. Nachdem der vornehme Ableger des koreanischen Hyundai-Konzerns bislang vor allem für Luxus stehen wollte, rückt jetzt die Leistung in den Vordergrund. Analog zu den M-Modellen bei BMW oder AMG bei Mercedes legen die Koreaner dafür unter dem Beinamen Magma ebenfalls besonders sportliche Serien ihrer Fahrzeuge auf.

Den Anfang macht dabei das elektrische SUV-Coupé GV60, das jetzt in Frankreich präsentiert wurde und im Sommer in den Handel kommen soll. Preise dafür nannte Genesis noch nicht.

Der in einem leuchtenden Orange lackierte GV60 Magma leistet nach diesen Angaben bis zu 478 kW/650 PS, beschleunigt in kaum mehr als drei Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 264 km/h.

Um den eher sterilen E-Antrieb emotional anzureichern, haben die Koreaner nicht nur eine eigene Soundkulisse programmiert. Sondern es gibt zudem eine virtuelle Schaltung mit künstlicher Zugkraftunterbrechung und einem Drehzahlbegrenzer. Wem das alles irgendwie vertraut vorkommt, der irrt nicht: Denn die technische Basis für den eiligen Erstling der Luxusmarke liefert die Konzernmutter Hyundai mit den N-Versionen von Ioniq 5 und Ioniq 6.