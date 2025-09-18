Mittwoch, 08. Oktober 2025

Paletten entsorgen, zurückgeben, weiterverwenden?

Wer größere Elektrogeräte oder Baumaterial bestellt, bekommt die Ware manchmal auf Paletten geliefert. Tipps, was Sie aus dem Holz basteln können. Und warum es oft lohnt, Paletten nicht wegzuwerfen.

Genau hinsehen, um Betrügern nicht auf den Leim zu gehen: Steht auf der Palette «EPAL», handelt es sich um eine lizenzierte Europalette. Foto: Philipp Schulze/dpa-tmn​

Köln. (dpa-tmn) Aus dem Holz lässt sich doch bestimmt noch etwas bauen oder muss ich die Palette dem Händler zurückgeben? Wer Ware samt Holzpalette geliefert bekommt, dem sollte klar sein: Palette ist nicht gleich Palette. Manche sind tauschfähig und hochwertig, andere nicht. 

Was Sie dazu wissen müssen, damit am Ende alles paletti ist - und wann Sie unter Umständen