Paletten entsorgen, zurückgeben, weiterverwenden?
Wer größere Elektrogeräte oder Baumaterial bestellt, bekommt die Ware manchmal auf Paletten geliefert. Tipps, was Sie aus dem Holz basteln können. Und warum es oft lohnt, Paletten nicht wegzuwerfen.
Köln. (dpa-tmn) Aus dem Holz lässt sich doch bestimmt noch etwas bauen oder muss ich die Palette dem Händler zurückgeben? Wer Ware samt Holzpalette geliefert bekommt, dem sollte klar sein: Palette ist nicht gleich Palette. Manche sind tauschfähig und hochwertig, andere nicht.
Was Sie dazu wissen müssen, damit am Ende alles paletti ist - und wann Sie unter Umständen