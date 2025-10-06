Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Geheimtipp mit kleinen Schwächen

Der Seat Ateca im Test

Der Seat Ateca überzeugt im TÜV-Report mit wenigen Mängeln und gilt als Geheimtipp. Welche Schwächen das Modell dennoch zeigt, verrät der aktuelle Prüfbericht.

Geräumig, komfortabel und mit wenigen TÜV-Mängeln: Der seit 2016 gebaute Seat Ateca gilt als unterschätzter Kompakt-SUV. Foto: Seat/dpa-tmn​

Von Stefan Weißenborn

Berlin. (dpa-tmn) Er hat wenige Macken, kaum erhöhte Beanstandungsquoten. Er fährt komfortabel und ist auf moderater Länge recht geräumig. Der "Auto Bild TÜV-Report 2025" schaut kritisch hin: Den Seat Ateca bezeichnet er als Geheimtipp". Kleine Anflüge von Schwäche zeigt das spanische Modell trotzdem.

Modellhistorie: Die Modellreihe Ateca