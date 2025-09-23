Berlin. (dpa-tmn) Weniger Zeit am Smartphone verbringen - oder auch weniger Zeit ans Smartphone verschwenden: Dabei will der Olauncher helfen. Bei der App handelt es sich um eine alternative, minimalistische Bedienoberfläche (Launcher) für Android-Telefone.

Ihr Ziel: So wenig Ablenkung und Reize wie möglich, damit man das Smartphone auch wirklich nur dann in die Hand nimmt, wenn es