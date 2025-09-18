Berlin. (dpa-tmn) Mit dem neuen Schuljahr gibt es wieder viel zu besprechen in bestehenden oder neuen WhatsApp- oder Signal-Gruppen unter Schülerinnen und Schülern – praktisch, um Hausaufgaben zu klären oder sich über Freistunden auszutauschen. Doch nicht selten sorgen die digitalen Klassenchats für Ärger: Beleidigungen, Ausschlüsse und das Teilen problematischer Inhalte können schnell in