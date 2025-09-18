Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Gefahr im Klassenchat

Das hilft gegen Streit und Mobbing

Beleidigungen und Erniedrigungen sind in Klassenchats keine Seltenheit. Wie Eltern beim Vorbeugen unterstützen können und warum klare Regeln und Eigenverantwortung der Schüler entscheidend sind.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 10:16 Uhr 1 Minute, 20 Sekunden
Sensibilisierung notwendig: Klassenchats können die Kommunikation im Schulalltag erleichtern - doch es braucht Regeln. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Mit dem neuen Schuljahr gibt es wieder viel zu besprechen in bestehenden oder neuen WhatsApp- oder Signal-Gruppen unter Schülerinnen und Schülern – praktisch, um Hausaufgaben zu klären oder sich über Freistunden auszutauschen. Doch nicht selten sorgen die digitalen Klassenchats für Ärger: Beleidigungen, Ausschlüsse und das Teilen problematischer Inhalte können schnell in