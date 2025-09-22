Streiten - aber richtig!
Mal ist es die legendäre Zahnpastatube, mal ein kleines Zuspätkommen, mal die große Politik: Schon kracht es. Streit gilt oft als zerstörerisch, dabei kann er viel Positives haben, wenn man weiß, wie.
Von Katja Sponholz
Augsburg / Frankfurt (dpa/tmn) - Hört auf zu streiten! Diesen Satz hat als Kind wohl schon jeder gehört - und vermutlich auch das ein oder andere Mal sogar selbst dem eigenen Nachwuchs mit auf den Weg gegeben. Denn Streit wird als etwas Negatives, Nerviges, Überflüssiges betrachtet.
Fachleute sehen das jedoch anders. "Lasst uns streiten!",