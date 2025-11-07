Kleine Hilfsmittel gegen gefährliche Stürze
Klebefolien für die Dusche oder einfach ein stabiler Hocker: es gibt Helferlein, die vor allem ältere Menschen vorm Hinfallen im Bad bewahren können. Darauf sollten Sie achten.
Hamburg. (dpa-tmn) In der Dusche stolpern und hinfallen: Gerade für ältere Menschen oft ein Angstszenario. Doch es gibt Hilfsmittel, die die Gefahr zumindest senken können, Duschhocker etwa. Darauf weist die Aktion "Das sichere Haus" (DSH) in ihrem Online-Magazin "Ich pflege!" hin. Denn wer etwa mit Gleichgewichtsproblemen zu tun hat, dem fällt das Duschen im Sitzen oft leichter.
Bei