Freitag, 07. November 2025

Plus Fürs Bad

Kleine Hilfsmittel gegen gefährliche Stürze

Klebefolien für die Dusche oder einfach ein stabiler Hocker: es gibt Helferlein, die vor allem ältere Menschen vorm Hinfallen im Bad bewahren können. Darauf sollten Sie achten.

Fester Halt im Bad: Haltegriffe an Dusche oder Badewanne geben Sicherheit und können helfen, gefährliche Stürze zu vermeiden. Foto: Kai Remmers/dpa-tmn​

Hamburg. (dpa-tmn) In der Dusche stolpern und hinfallen: Gerade für ältere Menschen oft ein Angstszenario. Doch es gibt Hilfsmittel, die die Gefahr zumindest senken können, Duschhocker etwa. Darauf weist die Aktion "Das sichere Haus" (DSH) in ihrem Online-Magazin "Ich pflege!" hin. Denn wer etwa mit Gleichgewichtsproblemen zu tun hat, dem fällt das Duschen im Sitzen oft leichter.

