tmn/csw. Wenn Essen übrig bleibt, landet es häufig im Müll. Dabei kann man aus den meisten Essensresten noch etwas machen. Alles, was es dafür braucht, ist ein wenig Inspiration. Die Verbraucherzentrale und die Initiative "Zu gut für die Tonne" haben einige Tipps parat, was sich aus Resten noch so alles zaubern lässt:

> Gemüsereste in die Pfanne werfen: Ob Karotten, Paprika oder