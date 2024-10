RNZ. Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer stehen aktuell vor der Frage, wie sie ihr Zuhause in Zukunft mit Wärme und Warmwasser versorgen. Mit dem Gebäudeenergiegesetz hat die Bundesregierung die Weichen für eine klimafreundliche Wärmeversorgung gestellt. Damit rücken solche Heizsysteme in den Mittelpunkt, die auf fossile Brennstoffe verzichten, allen voran die Wärmepumpe. Bei einer Telefonaktion beantworteten Expertinnen und Experten Leserfragen rund um die Wärmepumpe. Hier das Wichtigste zum Nachlesen.

Muss ich für eine Wärmepumpe eine Fußbodenheizung einbauen? Eine Fußboden- oder auch eine Wandheizung sind für die Nutzung einer Wärmepumpe nicht nötig. Sie kann meist bereits mit den vorhandenen Heizkörpern effizient arbeiten. Es kann aber sein, dass es notwendig ist, einzelne Heizkörper zu ergänzen oder auszutauschen. Zusätzlich ist ein Vorab-Check des kompletten Heizungs- und Leitungssystems durch eine Fachkraft ratsam, um alle Bestandteile optimal auf die Wärmepumpe abzustimmen.

Ist eine energetische Sanierung Voraussetzung für den Einbau einer Wärmepumpe? Nein. Eine Wärmepumpe kann auch ohne umfassende Sanierungsmaßnahmen effizient betrieben werden und Wärme zum Heizen und für Trinkwasser liefern. Generell gilt aber, je schlechter der energetische Zustand des Hauses ist, desto mehr Strom wird für den Betrieb der Wärmepumpe gebraucht – was wiederum Geld kostet. Daher lohnt es sich zu prüfen, ob die Investition in neue Fenster oder eine Keller- oder Dachdämmung hilfreich ist. Auch ob beispielsweise ein vereinzelter Heizkörpertausch empfehlenswert wäre, darüber können Fachkräfte, beispielsweise Energieberatende, Auskunft geben.

Wie laut ist eine Wärmepumpe? Wärmepumpen können mittlerweile so leise arbeiten, dass sie niemanden stören – selbst in dicht bebauten Gebieten. Ihre Lautstärke hängt vor allem von der genutzten Wärmequelle und der Einbausituation ab. Im Gegensatz zu Erd- und Grundwasserwärmepumpen sind bei solchen Geräten, die die Außenluft nutzen, Ventilatoren verbaut. Im aktiven Betrieb erzeugt das Geräusche. Moderne Außenluft-Wärmepumpen sind hinsichtlich der Geräuschemissionen von den Herstellern optimiert worden, sodass sich ein Vergleich der Werte für den Schallleistungspegel dB(A) unterschiedlicher Geräte lohnt. Dieser ist in den Spezifikationen der Hersteller und auf dem Energielabel zu finden. Generell gilt: Die Investition in geräuscharme Geräte ist sinnvoller als in Maßnahmen, die den Schall nachträglich dämpfen.

Welche Förderungen kann ich beantragen? Aktuell wird der Heizungstausch im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude mit bis zu 70 Prozent gefördert. Diese werden bei der KfW-Bank beantragt. Bei der Antragstellung helfen Fachleute weiter, die in der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes gelistet sind (www.energie-effizienz-experten.de).

Wo kann ich mich unabhängig beraten lassen? Für eine kompetente und qualitativ hochwertige Energieberatung kann man sich an die mehr als 20 000 Fachkräfte aus der Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes wenden. Die Liste ist unter www.energie-effizienz-experten.de zu finden. Die dort gelisteten Expertinnen und Experten müssen bei der Aufnahme in die Expertenliste definierte Qualifikationsanforderungen im Bereich energieeffizientes beziehungsweise nachhaltiges Bauen und Sanieren erfüllen und ihr Wissen regelmäßig nachweisen. Neben fachkompetenter Beratung unterstützen die Expertinnen und Experten auch dabei, dass Verbrauchende von staatlicher Förderung profitieren können.