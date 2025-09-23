Mittwoch, 08. Oktober 2025

Treue-Apps von Lidl & Co - welche Vorteile bringen sie?

Punkte sammeln, Extra-Rabatte freischalten und beim Einkaufen sparen: Das ist zumindest das Versprechen der Bonusprogramme und -Apps von Einzelhändlern. Verbraucherschützer sehen diese aber kritisch.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 07:56 Uhr 3 Minuten, 8 Sekunden
Die Bonus-Apps der Handelsketten werden von vielen Kunden genutzt. (Archivbild)

Düsseldorf/Stuttgart (dpa) - Viele Kundinnen und Kunden nutzen die Treue-Apps und Bonusprogramme von Handelsketten wie Rewe, Lidl oder Kaufland. Von Verbraucherschützern kommt aber auch Kritik. Am Dienstag hat das Oberlandesgericht Stuttgart eine Klage gegen die "Lidl Plus"-App als unbegründet abgewiesen, die Revision zum Bundesgerichtshof aber zugelassen. Nach Ansicht des Verbraucherzentrale