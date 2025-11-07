Hamburg. (dpa-tmn) Was passiert mit dem Kredit für das gemeinsame Haus, wenn ein Ehepartner verstirbt? Und wer kann laufende Kosten wie Miete und Co decken - und das vielleicht auch noch für die studierenden Kinder?

Für solche Fälle können Verbraucherinnen und Verbraucher über eine Risikolebensversicherung nachdenken. Mit der Police können sie gewährleisten, dass Hinterbliebene im