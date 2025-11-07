Freitag, 07. November 2025

Plus Finanzielle Absicherung

Worauf Verbraucher bei einer Risikolebensversicherung achten sollten

Wer Hinterbliebene absichern möchte, sollte die passende Risikolebensversicherung wählen. Worauf es bei Summe, Laufzeit und Gesundheitsfragen ankommt.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 09:32 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden

Einander absichern: Eine Risikolebensversicherung kann Partner und Familie im Ernstfall finanziell schützen. Doch was gibt es zu beachten? Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn​

Hamburg. (dpa-tmn) Was passiert mit dem Kredit für das gemeinsame Haus, wenn ein Ehepartner verstirbt? Und wer kann laufende Kosten wie Miete und Co decken - und das vielleicht auch noch für die studierenden Kinder?

Für solche Fälle können Verbraucherinnen und Verbraucher über eine Risikolebensversicherung nachdenken. Mit der Police können sie gewährleisten, dass Hinterbliebene im