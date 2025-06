Verletzte durch Turbulenzen 04:00 Uhr

Anschnallen und Ruhe bewahren

Ein Flugzeug gerät in Süddeutschland in schwere Turbulenzen. Mehrere Menschen werden verletzt. Verhindern lässt sich so etwas nicht zu 100 Prozent, doch man kann vorbeugen. Auch gegen Panik.