Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Sie wechseln nun wieder auf die Winterbereifung? Schon wieder in die Werkstatt, Räder umstecken lassen, Sommerreifen einlagern – und im Frühling das Gleiche wieder andersherum.

Wer sich dieses Wechselballett sparen will und gerade ohnehin neue Reifen braucht, könnte überlegen, ob nicht auch sogenannte Ganzjahres- oder Allwetterreifen genügen. Der ADAC