Mittwoch, 08. Oktober 2025

Winterreifen oder Ganzjahresreifen?

Abhängig davon, ob man viel fährt oder wenig, ob meist auf dem Land oder im städtischen Bereich. Wichtige Frage beim Reifenneukauf: Wieder Winterreifen oder doch Ganzjahresreifen?

06.10.2025

Allwetterreifen oder vielleicht doch lieber Winterreifen? Die Entscheidung hängt auch vom eigenen Fahrverhalten und der Region ab. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Sie wechseln nun wieder auf die Winterbereifung? Schon wieder in die Werkstatt, Räder umstecken lassen, Sommerreifen einlagern – und im Frühling das Gleiche wieder andersherum.

Wer sich dieses Wechselballett sparen will und gerade ohnehin neue Reifen braucht, könnte überlegen, ob nicht auch sogenannte Ganzjahres- oder Allwetterreifen genügen. Der ADAC