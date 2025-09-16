Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Empathie

So geht Mitgefühl – ohne sich selbst zu überfordern

Empathie und Mitgefühl sind nicht dasselbe. Warum es sich lohnt, den Unterschied zu kennen und gezielt das Mitgefühl zu trainieren.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 10:32 Uhr 1 Minute, 21 Sekunden

Je näher man sich einer Person fühlt, desto leichter fällt Mitgefühl. (zu dpa: «So geht Mitgefühl – ohne sich selbst zu überfordern») Foto: Annette Riedl/dpa-tmn​

München. (dpa-tmn) Empathie und Mitgefühl werden als Begriffe oft synonym verwendet, aber das ist so nicht richtig. Und nicht nur deswegen sollte man den Unterschied kennen – denn ein Zuviel des einen kann ebenso schaden wie ein Zuwenig des anderen. Das erklärt Prof. Anne Böckler-Raettig, Psychologin an der Universität Würzburg, in der "Apotheken Umschau" (9B/2025). 

"Empathie wird oft