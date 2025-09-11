Diese 10 Mythen rund um die Scheidung sind Unsinn
Viele Gerüchte rund um die Scheidung halten sich hartnäckig, obwohl die Rechtslage oft ganz anders aussieht. Wir klären einige der häufigsten Irrtümer auf.
Von Christoph Jänsch
Berlin. (dpa-tmn) Scheidung. Allein das Wort dürfte ausreichen, um bei vielen sofort eine Reihe von Assoziationen in den Kopf zu zaubern: Das dauert ewig. Das kostet ein Vermögen. Und das Sorgerecht ist damit ebenfalls weg. Doch was stimmt davon?
Rund um das Ende einer Ehe ranken sich zahlreiche Mythen, die Betroffene verunsichern und im schlimmsten Fall von