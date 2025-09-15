Berlin. (dpa-tmn) Ab sofort haben Menschen in der EU das Recht, auf alle Daten zuzugreifen, die Geräte in ihrem Besitz erzeugen, sammeln oder die mit den Geräten verbundene Dienste erheben. Sie können die Daten auch löschen oder an Dritte weitergeben.

Wichtig: Die Pflicht zur Herausgabe betrifft nur Daten, sie seit der Anwendbarkeit der neuen Regeln am 12. September 2025 erstellt worden