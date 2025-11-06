Berlin (dpa) - Beim Autofahren muss er immer mit dabei sein: der Fahrzeugschein. Viele haben ihn im Handschuhfach oder hinter der Sonnenblende - oder aber vergessen ihn zu Hause. Nun soll es möglich sein, den Fahrzeugschein auf dem Smartphone hochzuladen.

Dazu starten Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger gemeinsam mit dem Präsidenten des