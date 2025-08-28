Donnerstag, 28. August 2025

Plus Debatte ums Bezahlen

Ein Tisch, eine Rechnung – darf ein Wirt das so machen?

Trennen oder zusammen? Ein Restaurant in Schwaben macht kurzen Prozess mit der Frage nach der Rechnung – und sorgt damit weit über die Stadt hinaus für Gesprächsstoff.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 08:29 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Gastwirt splittet keine Rechnungen mehr
Salvatore Marrazzo in seinem Restaurant: Verbraucherschützer betonen, dass Gastronomen getrennte Rechnungen nur wünschen, nicht aber verbieten können.

Esslingen (dpa) - "Zahlen Sie getrennt oder zusammen?". Die Frage kommt nach dem Essen im Restaurant so sicher wie die nach dem Espresso oder dem Nachtisch. Nun macht ein Gastronom in Esslingen bei Stuttgart Schlagzeilen, weil er das Splitten einer Rechnung kategorisch ablehnt und seinen Gästen eine klare Ansage macht: Ein Tisch, eine gemeinsame Rechnung, heißt es in seinem italienischen

