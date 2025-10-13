Berlin/Hamburg. (dpa-tmn) Wer nach dem millionenfachen Datendiebstahl bei Facebook vor einigen Jahren Schadenersatz geltend machen will, kann sich weiterhin kostenlos einer Sammelklage von Verbraucherschützern anschließen.

Dazu hat der Verbraucherzentrale Bundesverband auf der Internetseite "Sammelklagen.de" einen "Klage-Check" eingerichtet, wo Nutzerinnen und Nutzer durch Angabe ihrer