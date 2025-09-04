Donnerstag, 04. September 2025

Nach einem Sturm das Haus untersuchen

Wenn ein Sturm tobt, können Windböen am Haus einiges beschädigen. Worauf es unmittelbar danach ankommt. Und warum eine spätere Bestandsaufnahme wichtig ist.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 12:12 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden

Nach einem Sturm sollte ein stark beschädigtes Wohngebäude erst nach Freigabe durch Fachleute wieder betreten werden Foto: Hendrik Schmidt/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Wurde bei einem Sturm oder Unwetter ein Wohngebäude stark beschädigt, sollte man sich nicht selbst gefährden. Unmittelbar danach heißt es: Draußen bleiben und erst wieder betreten, wenn das Gebäude von Fachleuten freigegeben wurde. Dazu rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Auch von losen Ästen oder umgeknickten Bäumen sollte man sich

