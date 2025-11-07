Einer der berühmtesten Kleinwagen aus den 1990er-Jahren kehrt als Elektroauto zurück. Nachdem Renault schon mit R5 und R4 auf der Retrowelle reitet, legen die Franzosen jetzt auch den Twingo neu auf und wollen damit das untere Ende des E-Marktes umkrempeln. Denn in der Basisversion soll der mit chinesischer Hilfe entwickelte und in Slowenien gebaute Retro-Knirps weniger als 20.000 Euro kosten, wie der Hersteller mitteilte.

Dafür gibt es neben dem charmanten Design aus dem aus alten Tagen und dem lebensfrohen Auftritt mit poppigen Farben, pfiffigen Details und verspieltem Zubehör einen klug gemachten Kleinwagen. Der misst zwar dem Hersteller zufolge nur 3,79 Meter und hat 2,49 Meter Radstand. Er soll aber innen viel Platz bieten, weil die Rückbank um 17 Zentimeter verschoben werden kann. Der Kofferraum kann von 305 auf bis zu 1.000 Liter wachsen, so Renault weiter.

Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine an der Vorderachse mit 60 kW/82 PS, die aus einem Akku von 27,5 kWh gespeist wird. Der ermöglicht laut Renault eine Normreichweite von 263 Kilometern und kann mit maximal 11 bzw. 50 kW geladen werden. Von 10 bis 80 Prozent dauert es deshalb trotz des kleinen Akkus 30 Minuten. So ganz eilig darf es die Twingo-Kundschaft auch beim Fahren nicht haben: Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert 12,1 Sekunden und bei 130 km/h ist Schluss.