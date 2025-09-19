Von Beate Kaufmann

Berlin. (dpa-tmn) Festverzinsliche Geldanlagen sind ein wichtiger Baustein im Portfolio - nicht nur, wenn es an den Börsen auf und ab geht und die Kurven der Aktienkurse aussehen wie ein EKG.

Zu den festverzinslichen Geldanlagen zählen Anleihen, wie deutsche Bundeswertpapiere, die mit zu den sichersten Investments der Welt zählen. Doch wie kauft man eigentlich