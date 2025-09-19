Mittwoch, 08. Oktober 2025

Wie investiert man eigentlich in Anleihen?

Sie können ein wichtiger Baustein bei der Geldanlage sein. Anleihen bieten planbare Zinsen und haben eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit - wenn man's richtig angeht. 

19.09.2025
Ist wenig risikoreich, verspricht daher aber auch entsprechend überschaubare Renditen: die Bundesanleihe. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn​

Von Beate Kaufmann

Berlin. (dpa-tmn) Festverzinsliche Geldanlagen sind ein wichtiger Baustein im Portfolio - nicht nur, wenn es an den Börsen auf und ab geht und die Kurven der Aktienkurse aussehen wie ein EKG. 

Zu den festverzinslichen Geldanlagen zählen Anleihen, wie deutsche Bundeswertpapiere, die mit zu den sichersten Investments der Welt zählen. Doch wie kauft man eigentlich